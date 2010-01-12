Партия регионов: Ющенко выглядел искренне и убедительно

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшней пресс-конференции выглядел искренним и убедительным.

Об этом она заявила в комментарии для УНИАН, подчеркнув, что это ее личное мнение.

“Основной вывод, который я могу сделать из этой пресс-конференции, это что Президент был искренен. И эта пресс-конференция показала, что когда политик говорит правду, он всегда выглядит убедительно... Это был разговор с народом. В отличие от его партнерши по оранжевому лагерю Юлии ТИМОШЕНКО. Насколько Ю.Тимошенко выглядит неестественно и искусственно, настолько он выглядит искренне и открыто “, – сказала А.Герман.

По ее убеждению, на сегодняшней пресс-конференции В.Ющенко еще раз показал, “что он как человек имеет свои убеждения – с ними можно соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать – но В.Ющенко их имеет, и это не может не вызывать уважения к нему”.

“И это, наверное, главный вывод, который можно сделать из сегодняшней последней пресс-конференции Президента Украины”, – отметила депутат.

Она также заметила, что В.Ющенко в своих речах с искренностью говорил то, “что он говорит как представитель той части украинского народа, которая имеет такие же убеждения, как он”.

Исходя из сказанного, А.Герман допустила, что “В.ЮЩЕНКО имеет шансы стать третьим на этих выборах, потому что у него есть идеология, и эта идеология находит отзыв в сердцах очень значительной части украинцев, и в решающий момент (какой именно, она не уточнила – УНИАН) это сыграет и будет иметь свои последствия”.

Вместе с тем представительница Партии регионов еще раз отметила, что никаких договоренностей между В.Ющенко и лидера ПР В.Януковичем нет, и о них “не может быть и речи”.

Она объяснила, что у этих кандидатов разные взгляды. “У него (В.Ющенко) есть свое мировоззрение. Но и тот, и тот лидер будет иметь всегда свой электорат”, – сказала А.Герман.