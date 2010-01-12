Янукович считает, что Тимошенко зря пытается копировать стиль Путина

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО зря пытается копировать стиль «сильной руки» главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире Днепропетровского телевидения, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых украинских политиков о необходимости введения в Украине политики «сильной руки» и в определенном контексте диктатуры.

“Юлия Владимировна начала копировать премьер-министра России ПУТИНА Владимира Владимировича, и она думает, что это ей что-то даст”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что ситуации в Украине и России нельзя сравнивать.

«Это невозможно сравнить. Почему? Потому, что в России работает государственная машина, а в Украине она разрушена», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Политик объяснил, что в Украине нет системы государственного управления, которая создана в РФ, потому что «Президент ЮЩЕНКО и премьер-министр ТИМОШЕНКО пять лет разыгрывают бесплатное представление, как для Украины, так и для всего мира.

«Они выясняют между собой в оригинальной форме отношения. А из-за этого страдают 46 млн. украинцев, и партнеры по всему свету, которые наблюдают и думают, когда это все закончится», - сказал кандидат на пост Президента.