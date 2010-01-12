Эксперт говорит, что мертвые души будут использовать на востоке и юге

Одним из наиболее опасных механизмов фальсификации выборов Президента Украины будут жесткие манипуляции вокруг реестра избирателей. Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой АМС.

«Стоит понимать, что наиболее реальными и в тоже время опасными механизмами фальсификаций станут манипуляции со списками избирателей и голосование на дому, - говорит эксперт. - Уже сегодня можно уверенно говорить о массовом явлении как в приписках т. н. «мертвых душ», так и в подготовке голосования на дому».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, «особенно эти процессы наблюдаются на Донбассе и Юге Украины, где штабы еще не забыли эти технологии с 2004 года. Подчас растягивание реестра избирателей достигает 10%. А при организации голосования на дому штабам открыто выставляют плановые цифры».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, ставка на админресурс со стороны команды В.ЯНУКОВИЧА является свидетельством неуверенности в собственных силах. «Понятно, что Донбасс сейчас уже не тот. И влиятельность регионалов и эффективность их манипуляционных технологий – существенно снизились. В то же время, команде В.ЯНУКОВИЧА стоит осознавать и тот факт, что обновленная и усиленная команда Юлии ТИМОШЕНКО в этом регионе вполне способна зацепиться за любой пример фальсификаций и опротестовать результаты выборов. Такие примеры именно в этом регионе серьезным образом ослабят позиции лидера регионалов», - говорит А.ГОЛОБУЦКИЙ.