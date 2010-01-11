Эксперт думает, что Ющенко и Янукович раздражают людей, а Тимошенко - нет

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как кандидата в президенты нет повода и электоральных перспектив для развернутой им информационной войны с премьер-министром и кандидатом в президенты Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«Большинство кандидатов в президенты делают ставку на деструктивное противостояние с премьер-министром ТИМОШЕНКО. Особенно в этом преуспел Президент ЮЩЕНКО, чью активность невозможно рационально объяснить с точки зрения электоральных перспектив, поскольку жесткая риторика ЮЩЕНКО в отношении ТИМОШЕНКО не способствует мобилизации и приумножению его электората», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по его мнению, «сдержанная стратегия коммуникации ТИМОШЕНКО в адрес Президента, напротив, ориентирована на подбор его избирателей во втором туре».

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, у команды Президента В.ЮЩЕНКО нет четкой стратегии предвыборной кампании, ориентированной на победу. «В действиях Президента все меньше наблюдается стратегических схем и разработок и все больше прослеживается эмоций. Главная цель нынешней политической активности ЮЩЕНКО - даже не консолидация своего электората перед парламентскими выборами, а, прежде всего, подрыв позиций ТИМОШЕНКО, провокация ее на жесткий ответ и недопущение перетекания лояльного избирателя во втором туре», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом эксперт считает, что такая концепция «нападения» на кандидата Ю.ТИМОШЕНКО со стороны действующего Президента, а также лидера Партии регионов и кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА эмоционально испортили избирателям атмосферу Новогодних праздников. В частности, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, непрерывные ролики политической рекламы, где В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ наперебой критикуют Ю.ТИМОШЕНКО, стали значительным фактором раздражения.

При этом, подчеркнул политолог, предвыборная риторика самой Ю.ТИМОШЕНКО, основанная на конструктиве, более понятна и приемлема для избирателя, особенно учитывая праздничную атмосферу, когда людям хочется надеяться на лучшее, а не разбираться в чужих просчетах и ошибках. «К тому же, конформистская стратегия коммуникации ТИМОШЕНКО четко ориентирована на подбор избирателей во втором туре», - добавил он.