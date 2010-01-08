Ющенко до завершения выборов планирует представить свою книгу

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО планирует до завершения избирательной кампании представить свою книгу, принять участие в гала-концерте и провести большую пресс-конференцию.

Об этом он сказал журналистам во Львове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ближайшие дни состоится презентация его книги, где он собрал свои лучшие речи по важнейшим стратегическим вопросам современности. «Этой акцией я хотел бы еще раз поговорить о ценностях моей политики, что я хотел принести этой нации и что для меня является сущностью», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также, по его словам, на ближайшую неделю запланирована итоговая пресс-конференция, где «за 2-3 часа общения с журналистами – свободными, независимыми украинскими демократическими журналистами – попробуем расставить точки в избирательной кампании и в тех перспективах, которые ожидают Украину».

Как сообщил Президент, также он примет участие в гала-концерте, который организует украинское казачество.

Кроме того, у В.ЮЩЕНКО запланирован ряд региональных поездок.

«Так что будет активная неделя», - добавил он.