Литвин не исключает постановку вопроса о пересчете бюллетеней

Председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Владимир ЛИТВИН будет предлагать парламенту рассмотреть в первую очередь законопроект о выборах по открытым спискам. Об этом он сообщил во время посещения книжного магазина в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, при этом он напомнил, что Верховная Рада будет работать по графику, в соответствии с которым пленарные заседания начнутся 19 января.

В.ЛИТВИН отметил: «В первую очередь на рассмотрение Верховной Рады я буду предлагать закон о выборах по открытым спискам».

Он считает, что также обязательно парламент Украины должен рассмотреть второй важный законопроект - о предоставлении статуса государственных служащих учителям, врачам, работникам культуры. В.ЛИТВИН заверил, что будет настаивать на неотложном принятии этого документа.

Председатель ВР также отметил, что «главный вопрос сессии – это Государственный бюджет на 2010 год». Он подчеркнул, что «требование к правительству – срочное представление доработанного бюджета». По его словам, когда правительство подаст проект, нужно прекратить всю болтовню и принимать его.

В.ЛИТВИН отметил, что госбюджет «необходимо утвердить до избрания нового Президента Украины, который обязан его выполнять». «Потому что после выборов будут очередные попытки подогнать бюджет под себя. Необходимо принимать бюджет не для украинских политиков, а для страны», - убежден руководитель парламента.

Он также прогнозирует, что во время обсуждения итогов первого тура «будут взаимные обвинения, особенно среди тех, кто наиболее причастен к разного рода сделкам с бюллетенями». «Я не исключаю постановку вопроса о пересчете бюллетеней», - сказал В.ЛИТВИН.