Пинчук привезет в Киев астронавта НАСА

Астронавт НАСА будет почетным гостем Фонда Виктора Пинчука на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) и на торжественной церемонии награждения победителей стипендиальной программы «Завтра.UA» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, на церемонию награждения победителей Хайдемари СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР приедет после ланч-конференции в Давосе (Швейцария), на которой состоятся дискуссии о политическом и экономическом будущем Украины.

В конференции в Давосе примут участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, комиссар Евросоюза по вопросам расширения Олли РЕН, Президент Латвии Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА, бывший Президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ, финансист и меценат Джордж СОРОС, другие европейские политики и бизнесмены.

Церемония награждения победителей стипендиальной программы Фонда В.Пинчука «Завтра.UA» состоится 31 января на заводе им.Антонова.

Справка УНИАН. Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР родилась в г. Сент-Пол (штат Миннесота), в 1984 году закончила Массачусетский технологический институт, а в 1985 г. получила степень магистра наук. Занимала различные должности в ВМС США. В 1996 г. была отобрана в качестве кандидата в астронавты. В сентябре 2006 г. участвовала в космическом полете в качестве специалиста полета, провела 12 дней в космосе, включая 13 часов 8 минут работы в открытом космическом пространстве на международной космической станции.

Фонд Виктора Пинчука является одной из крупнейших частных благотворительных организаций Украины. Его цели заключаются в том, чтобы способствовать модернизации Украины, поддерживать и содействовать новому поколению украинцев, готовых продуктивно работать на развитие своей страны.

«Завтра.UA» - первый широкомасштабный образовательный проект в Украине, направленный на отбор наиболее талантливых студентов, которым будет оказана финансовая поддержка и созданы условия для продолжения учебы и будущей карьеры.