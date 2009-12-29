Тимошенко рассказала, почему вклады из Надра переводят в Родовид

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о блокировании Национальным банком Украины процесса национализации банка «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

«Мы по банку «Надра» год не можем в него войти, потому что эти круги настолько между собой объединены – Национальный банк, ФИРТАШ, Секретариат Президента, Партия регионов, парламент. Мы бы его уже давно национализировали. Управляющего от правительства не хотят там ставить. И поэтому мы сейчас пошли на то, чтобы просто забрать вклады людей в «Родовид Банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, даже передача депозитов физических лиц из банка «Надра» в государственный банк «Родовид» осуществляется очень сложно. «Даже это нам не дают легко сделать в Национальном банке. Надеюсь, что на днях мы уже все процедуры завершим», - прогнозирует Ю.ТИМОШЕНКО.