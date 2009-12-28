Взяточника из КГГА взяли на поруки замы Черновецкого
Информация от Медведчука
Пойманного на взятке начальника Главного управления внутренней политики Киевской городской госадминистрации Виктора ГОНЧАРУКА суд выпустил на поруки заместителей мэра Киева.
Об этом сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО в интервью «Газете по-киевски», опубликованном в сегодняшнем выпуске (№245 (1645)).
По словам генпрокурора, В.ГОНЧАРУКА задержали, и было возбуждено уголовное дело.
«Затем мы обратились в суд, чтобы его арестовали, однако судья решил освободить его на поруки», - отметил А.МЕДВЕДЬКО, добавив, что в законе есть соответствующая норма.
«Два зама городского головы взяли его под личное поручительство. (По данным «Газеты….» – это Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и Сергей РУДЫК). А 17 декабря адвокаты В.ГОНЧАРУКА обжаловали постановление прокуратуры о возбуждении уголовного дела против их клиента в Печерском суде. Решения еще нет», - сказал генпрокурор.
Как сообщал УНИАН, 19 ноября этого года прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ заявил, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту вымогательства и получения 3 млн. грн. взятки начальником одного из управлений КГГА, который был задержан недавно работниками УСБУ в Киеве и Киевской области.
Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что чиновнику мэрии избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде". По словам прокурора, деньги должностное лицо требовало за содействие в решении вопроса о размещении плавсредства.