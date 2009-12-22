Эксперт: перед 2-м туром активизируются «черно-белые» политтехнологи

В период спада политической активности населения и тотального недоверия к политикам, кандидату в президенты Украины от оппозиции Виктору ЯНУКОВИЧУ без эффективного административного ресурса будет крайне непросто расширить свой электоральный потенциал ко второму туру выборов до необходимых 50%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства моделирования ситуаций, об этом заявил директор АМС Виталий БАЛА, комментируя особенности реализации политических технологий между первым и вторым турами выборов.

«На этих выборах административный ресурс не будет таким эффективным, каким он был в 2004 году, хотя попытки его использования будут. Нет ни целостной системы контроля, ни соответствующей мотивации, ни критичности доверия к кандидату. А без этого ресурса ЯНУКОВИЧУ будет крайне сложно повторить результаты прошлых президентских выборов. Его электоральный потолок слишком низок, а возможность его расширения – крайне ограниченна. Стабильное ядро электората ЯНУКОВИЧА позволяет ему выиграть первый тур выборов, но нединамичность его образа закроет ему путь к приросту голосов за счет чужого избирателя. Тогда как ТИМОШЕНКО крайне активно и эффективно сможет подобрать электорат т.н. «третьих» кандидатов», - убежден В.БАЛА.

По его мнению, перед вторым туром выборов главной технологией штабов будет повышение критичности мотивации избирателя, повторное введение двухполюстности политической системы координат для электората.

«Накануне второго тура нас опять ожидает введение двухмерного политического пространства. «Черно-белые» политтехнологи по повышению критичности мотивации будут основным мобилизационным ресурсом для кандидатов. И выиграет тот, кто сможет продемонстрировать большую опасность для общества в приходе к власти своего оппонента», - считает эксперт.