Томенко: мы сейчас находимся в интересной ситуации

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что Партия регионов, КПУ и Президент Виктор ЮЩЕНКО инициируют прекращение работы парламента до выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время брифинга в парламенте, комментируя последние события в ВР.

«Мы сейчас находимся в интересной ситуации: много политиков и политических партий для себя уже определили, чем завершится президентская кампания. И в таком случае Верховная Рада не нужна для проведения и завершения президентской избирательной кампании», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что сегодня без проекта постановления, без рассмотрения комитетом и обсуждения появилась неожиданная инициатива закрыть работу Верховной Рады до завершения президентской избирательной кампании. «Это не случайная инициатива, поскольку вполне понятно, что на сегодняшний день стратегии избирательной кампании многих кандидатов в президенты синхронизированы и ведутся совместно, а те ключевые силы, которые голосовали за закрытие парламента, очевидно знают, что их кандидаты об этом договорились», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что за проект постановления «О внесении изменений в календарный план 5 сессии 6 созыва», которым предусматривалось завершить работу парламента сегодня и продолжить ее после первого тура президентской избирательной кампании, голосовали Партия регионов, Коммунистическая партия и пропрезидентская часть фракции «Наша Украина – Народная самооборона». В то же время Н.ТОМЕНКО заявил, что существует вероятность возвращения к рассмотрению этого вопроса, за который первый раз проголосовали 207 народных депутатов.

Во время брифинга Н.ТОМЕНКО также выразил убеждение, что на сегодня является очевидным, что команды действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА для себя определили, как они действуют после первого тура выборов. «Поэтому вполне понятно, почему мы ежедневно в прямом эфире слушаем часы ненависти кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО к правительству и Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, на сегодня стратегия основных команд является такой: в первом туре «все против ТИМОШЕНКО», а во втором В.ЮЩЕНКО и его сторонники призовут голосовать «против всех». «Таким образом, мы получаем еще одного кандидата в президенты. В первом туре некоего «Виктора Противтимошенко», а во втором «Виктора Протывсих», - сказал он.

Вице-спикер отметил, что команда В.ЯНУКОВИЧА считает такой подход своеобразным залогом своей победы, поскольку убеждена, что призыв Президента голосовать против всех во втором туре не даст возможности мобилизовать электорат Ю.ТИМОШЕНКО, что даст возможность В.ЯНУКОВИЧУ стать Президентом.

Заместитель председателя ВР также заметил, что, исходя из такой стратегии, можно допустить, что между первым и вторым туром появится новая коалиция с тем, чтобы предостеречь эти договоренности. «Этот план расписан в деталях, поэтому нет ничего странного, что команда ЮЩЕНКО забыла о критике В.ЯНУКОВИЧА, а команда ЯНУКОВИЧА о критике В.ЮЩЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также назвал недопустимым тот факт, что В.ЮЩЕНКО, как кандидат в президенты, использует государственный телеканал для критики правительства. «Не может кандидат в президенты два часа за государственные средства такие политико-ненавистнические эфиры проводить. Когда Президент приходит на эфир, он должен говорить о том, что делать для страны, а не как бороться с Юлией ТИМОШЕНКО», - сказал вице-спикер.

В завершение Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ, большинство НУ-НС и фракция Блока Литвина не будут голосовать за решение внести изменения в календарный план 5-й сессии 6-го созыва, «поскольку тогда следует принять решение, чтобы запретить деятельность парламента до тех пор, пока Виктор ЮЩЕНКО с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ не победят Юлию ТИМОШЕНКО». Он также выразил надежду, что «эту неделю, как и предусмотрено законодательством, мы поработаем, и поработаем эффективно».