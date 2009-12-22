Томенко возмущен: Ющенко перед праздниками дал «гриппозные деньги»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что подписание Президентом Украины лишь второго закона о выделении средств на борьбу с эпидемией гриппа, является подтверждением того, что глава государства работает не для народа, а против правительства.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН подписание Президентом закона о выделения 608 млн. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

«Я думаю, что сегодняшнее решение Президента еще раз подтверждает, что ключевой мотивацией деятельности Президента является не работа для страны, а работа против ТИМОШЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что неоднократно обращался к Президенту с призывом подписать аналогичный закон, который был принят парламентом в ноябре.

«Это был такой же законопроект, почти те же деньги», - добавил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что все это время Президент выступает против принятия указанного закона, тем самым борется против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Теперь, за несколько дней до Нового года, Президент решил этот закон подписать. Я считаю это ненормальным, а также цинизмом, когда сорок два дня не подписывается законопроект, и подписывается лишь перед праздником», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о выделении 608 млн. грн. на борьбу с гриппом.

Также Президент направил в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором настаивает на необходимости проведения консультаций Национального банка Украины и правительства по выполнению законов об использовании превышения доходов НБУ над его сметными расходами. В документе напоминается, что 15 декабря 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» № 1758-VI, которым предусмотрено финансирование за счет превышения доходов Национального банка Украины над его расходами мероприятий по предотвращению распространения и лечение гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний.