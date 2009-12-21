Литвин: ситуация в Украине стабильна в своей сложности

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН признает, что в Украине есть проблемы с избирательным законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после встречи с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.

Председатель ВР отметил, что во время встречи оценил ситуацию в Украине “как стабильную в своей сложности, а эта сложность обозначена политической кампанией». В.ЛИТВИН подчеркнул, что в Украине «есть проблемы законодательного характера».

В то же время спикер выразил убеждение, «что они не будут служить индульгенцией на возможные попытки подправить волеизъявление».

В.ЛИТВИН отметил, что Украина будет активно сотрудничать с наблюдателями. По его словам, очень важно, чтобы выборы «позволили перевести развитие Украины в новое качество».

Он также отметил, что на экономическую ситуацию в Украине влияет как мировой кризис, так и политическая кампания.

Кроме того, В.ЛИТВИН убежден, что визит Е.БУЗЕКА в Украину почти сразу после вступления в должность президента Европарламента - «это красноречивый факт, он свидетельствует о том, что Украина много значит для европейского сообщество, и, невзирая на определенные разочарования в действиях украинских политиков, сохраняется твердая убежденность в том, что Украина будет идти демократическим путем».

В.ЛИТВИН отметил, что «другого выбора в нас не существует».

Он сообщил, что во время запланированного ужина будет обсуждать с Е.БУЗЕКОМ вопросы визового режима между Украиной и ЕС, в том числе и с учетом того, что с 1 января вступает в силу соглашение о реадмиссии. В.ЛИТВИН отметил, что «эта тема также будет предметом нашего диалога, наших консультаций».