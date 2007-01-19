Почему Минфин не оплачивает счета МИДа

Министерство финансов заявляет, что открыло бюджетное финансирование Министерству иностранных дел в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Об этом говорится в заявлении Минфина, обнародованном на официальном сайте министерства.

В то же время в заявлении отмечается, что в связи с тем, что Министерство иностранных дел не представило в Государственное казначейство должным образом оформленных образцов подписей распорядителей бюджетных средств, оплата счетов не осуществляется.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявил, что “после принятия 1 декабря 2006 года Верховной Радой Украины незаконного постановления о его освобождении от должности министра иностранных дел внешнеполитическое ведомство оказалось в ситуации целенаправленного блокирования его работы со стороны руководства Кабинета министров и отдельных правительственных структур”. Он сообщил, что МИД Украины подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление к Государственному казначейству с требованием открыть бюджетное финансирование.

Сегодня руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА заявил, что профсоюзный комитет Министерства иностранных дел Украины подал в Хозяйственный суд Киева административный иск к Государственному казначейству с требованием оплатить заработную плату сотрудникам МИД - членам профсоюза.