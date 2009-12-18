Ющенко планирует объединиться с Яценюком, Гриценко и Тягнибоком
21:01, 18 декабря 2009Политика
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“Даст бог к Рождеству"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в ближайшие две недели будут проходить переговоры об объединении демократических кандидатов на пост главы государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с жителями Винницы, отвечая на вопрос, не будут ли вокруг его кандидатуры объединяться кандидаты в президенты Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Олег ТЯГНИБОК.
“Думаю, даст бог к Рождеству (проведем переговоры - УНИАН), потому что это не стоит начинать очень рано, потому что понятно - у каждого есть свои задания, свои партии, планы на последующую дорогу”, - сказал В.ЮЩЕНКО, высказав надежду, что эти переговоры завершатся на протяжении двух недель.
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