Ющенко планирует объединиться с Яценюком, Гриценко и Тягнибоком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в ближайшие две недели будут проходить переговоры об объединении демократических кандидатов на пост главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с жителями Винницы, отвечая на вопрос, не будут ли вокруг его кандидатуры объединяться кандидаты в президенты Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Олег ТЯГНИБОК.

“Думаю, даст бог к Рождеству (проведем переговоры - УНИАН), потому что это не стоит начинать очень рано, потому что понятно - у каждого есть свои задания, свои партии, планы на последующую дорогу”, - сказал В.ЮЩЕНКО, высказав надежду, что эти переговоры завершатся на протяжении двух недель.