У Луценко требуют от Ющенко генеральских званий и наград

Народный депутат Украины, начальник ГУ МВД Украины в АР Крым Геннадий МОСКАЛЬ напоминает, что в соответствии с нормами Конституции Президент обязан присваивать высшие воинские и специальные звания.

Как сообщает пресс-служба "Народной самообороны", об этом Г.МОСКАЛЬ заявил, комментируя высказанное Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО мнение о его нежелании подписывать новые звания к Дню милиции Украины.

«Это является обязанностью Президента, а не его правом», - сказал Г.МОСКАЛЬ, добавив, что согласно обязанностям Президента, декларируемым Конституцией, В.ЮЩЕНКО не имеет права отклонять представление министра внутренних дел, поддержанное Кабинетом министров Украины. При этом он напомнил, что согласно Конституции Украины (ст. 106, пункт 24), обязанностью Президента Украины является присвоение высших воинских званий, высших дипломатических рангов и других высших специальных званий и классных чинов. А в соответствии с пунктом 25 ст. 106, Президент должен награждать государственными наградами, устанавливать президентские отличия и награждать ими.

«То, что Президент присваивает только воинские звания, как это декларирует В.ЮЩЕНКО, абсолютно не вписывается в конституционные полномочия Президента Украины. Ведь в Конституции указано, что он «должен присваивать специальные звания», а генерал милиции - это специальное звание», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Продолжая тему, он сказал, что «Президент не может нарушать статью 24-ю Конституции, где указано, что все люди равны, независимо от их положения в обществе".