Литвин предлагает оплачивать отличникам кредиты на обучение

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН требует «прекратить бессмысленные реформы системы образования, которые ухудшают уровень знаний и нарушают равенство доступа к образованию».

Об этом он заявил во время встречи со студентами и преподавателями Национального технического университета Луцка, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

По его словам, высшее образование должно быть доступным - не по размеру бумажника родителей, а по объему знаний учеников. «Молодежь должна иметь возможность получить кредиты на образование, а при условии отличной учебы – государство обязано возвращать за отличников эти средства», - уверен В.ЛИТВИН. Кроме того, по его убеждению, предприятия различных форм собственности должны привлекать на профессиональную практику студентов. Также «необходимо вернуть государственный заказ на молодых специалистов, особенно по инженерно-техническим специальностям», - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, если у нас не будет полноценного инженерного корпуса, у государства не будет выразительного промышленно-экономического лица. “Поэтому здесь задача обоюдная. С одной стороны, это возрождение на новой базе, на новой основе индустриальной мощи Украины, с другой - заинтересованность в специалистах, которых готовят в высших технических учебных заведениях», - добавил он.