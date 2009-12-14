В России готовят к изданию учебник украинского языка

В октябре 2010 года в России будет издан учебник украинского языка для россиян украинского происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ.

«В октябре следующего года должен выйти учебник украинского языка для России, для российских граждан украинского происхождения, которые хотят сохранить язык в семье и в школах», - сказал М.ШВЫДКОЙ.

По его словам, подготовка такого учебника является совершенно новой работой, так как никогда не готовились учебники стран СНГ друг для друга как учебники иностранных языков.

«Это особая специфика – обычно издавался учебник украинского языка или азербайджанского и он ходил по всему СССР. Это новое поколение учебников – украинский как иностранный, азербайджанский – как иностранный, русский – как иностранный. Это психологически трудно и методологически очень сложно», - сказал он.

М.ШВЫДКОЙ отметил, что МФГС намерен продолжить подготовку учебных пособий для стран СНГ по другим языкам стран Содружества.

«Основная проблема в том, что многие учебники не переиздавались по 50 лет», - сказал он. При этом М.ШВЫДКОЙ отметил, что уже вышли учебники азербайджанского и таджикского языков.