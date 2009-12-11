Кабмин обещает МВФ отменить закон, которому так радовался Платини?

Закон об авансовом перечислении 9,8 млрд. грн. денег Национального банка Украины в государственный бюджет планируется отменить.

Это предусмотрено в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом , текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"...До заседания Совета директоров МВФ мы внесем в Верховную Раду Украины законопроект, направленный на укрепление общей структуры управления НБУ в соответствии с нашими обязательствами по программе (предварительная мера), – говорится в документе. – С принятием данного закона будет аннулировано авансовое перечисление превышения доходов Национального банка над его сметными расходами в размере 9,8 млрд. грн.".

Кроме того, правительство Украины берет на себя обязательство способствовать недопущению в дальнейшем принятия законов, которые бы предусматривали внесение в государственный бюджет авансовых сумм за счет Национального банка Украины.

Власти Украины в законодательном порядке обещают определить источники покрытия возможного дефицита сметы Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Европейской футбольной ассоциации Мишель ПЛАТИНИ после решения УЕФА о том, что Евро-2012 будут принимать 4 украинских города и финал пройдет в Киеве заявил, что Украина могла быть лишена права на организацию Чемпионата Европы по футболу 2012 года, если бы правительство Юлии ТИМОШЕНКО не выделило дополнительные средства для подготовки к турниру.

В частности, речь шла о законе, которым устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в Госбюджет не менее 9,8 млрд. грн. – том самом, вокруг которого ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО вели полномасштабную «канцелярскую войну».