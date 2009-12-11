Тимошенко хочет быть президентом, премьером, и генпрокурором сразу?

Понятно, почему в рекламе под «Украиной» Тимошенко ставит свое имя, – потому что очень хочет руководствоваться принципом Людовика XIV – «королевство – это я». Ее бы воля, она бы присвоила себе все ключевые должности в государстве – была бы одновременно и Президентом, и премьером, и генеральным прокурором. Такое мнение выразил Владимир Вязивский, народный депутат, руководитель областного избирательного штаба Виктора Ющенко во Львовской области, сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

«Помните, как в эфире «Большой политики» с Киселевым она сказала, что при ее президентстве имени премьера никто и знать не будет? Это потому, что фактически премьером будет она сама», - считает депутат.

Он отметил, что Тимошенко – это олицетворение авторитаризма. «Когда по приказу Тимошенко ее «демократическая» партия «демократическим» способом на закрытом съезде формирует списки депутатов, в которых потом оказываются убийцы и грабители, – это черта авторитарного руководителя. Когда Юлия Владимировна дает окончательный вердикт решениям суда и единолично определяет – законные они или не законные – это черта авторитаризма», - отметил «нашеукраинец».

«Когда руководитель правительства не желает выполнять закон о повышении социальных стандартов – это сверхавторитаризм. Эту линейку можно продолжать бесконечно, ведь ее поведение не вмещается ни в какие полномочия», - подчеркнул Вязивский.