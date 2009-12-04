Тимошенко вернет Бюджетный кодекс, когда станет Президентом

После победы на президентских выборах премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает отозвать вето Президента Виктора ЮЩЕНКО на закон о новом варианте Бюджетного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила в эфире телеканал «Интер».

«После президентских выборов я просто отзову это вето и Бюджетный кодекс вместе с бюджетом будет действовать, и действовать не в 2011, а в 2010 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что новый вариант Бюджетного кодекса был поддержан абсолютно всеми советами всех уровней в регионах страны.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее удивляет, что партия, которая носит название Партия регионов, не прислушивается к мнению непосредственно регионов и не поддерживает введение в действие нового Бюджетного кодекса, которым государственные средства распределяются в пользу сел, поселков и городов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Верховная Рада Украины не смогла преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». В то же время парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы заветированный закон доработать на следующей сессии. Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

В июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президента, но В.ЮЩЕНКО заветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса нормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не удовлетворяет нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласуется с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.