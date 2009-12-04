Данные о проверках дипломов Луценко придержит до января

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает в январе-феврале обнародовать первые данные проверки в отношении дипломов об образовании должностных лиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в интервью журналистам в Киеве после торжеств по случаю 21-й годовщины со дня создания спецподразделения МВД «Беркут».

«Проверка продолжается, она, как вы понимаете, является достаточно длинной, потому что нужно сначала получить данные (имеется в виду в отношении дипломов) от чиновников соответствующей категории, а затем их сверить в институтах… Думаю, где-то в январе-феврале мы будем готовы к обнародованию первой информации», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что сам лично первые результаты проверки планирует получить «где-то 15 декабря».

Продолжая тему, министр отметил, что время от времени к нему поступает информация о том, что некоторые министры и заместители министров обижаются, мол, «почему мы должны давать такую информацию?».

«Отвечаю: такую информацию они обязаны давать на запрос МВД по закону, которым руководствуется Управление по борьбе с организованной преступностью», - отметил министр, заверив при этом, что такого рода информацию «будут предоставлять все: и министры, и заместители министров, председатели областных, районных администраций, их заместители, руководство мэрий и пр. Все чиновники второй, третьей, четвертой категорий пройдут соответствующую проверку».

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО также проинформировал, что на прошлой неделе он подписал распоряжение для своих подчиненных о необходимости активизации такой проверки и персональной ответственности за ее объективность.