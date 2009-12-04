Яценюк: мне нечего бояться

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что первым законопроектом, который он внесет в Верховную Раду в случае своей победы на выборах, будет законопроект об отмене неприкосновенности Президента.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с трудовым коллективом Крюковского вагоностроительного завода в Кременчуге, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

«Я начну с себя. Мне нечего бояться. Я внесу первый законопроект об отмене неприкосновенности Президента Украины», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что чтобы чего-то требовать от других, нужно начинать с себя. «Нужно своим примером показывать. Тогда у тебя есть и конституционное, и моральное право сказать: «Я другой, поэтому я прошу, чтобы вы тоже изменялись», добавил кандидат в Президенты.