Эксперт видит угрозу в одновременных визитах Саакашвили и Путина

Приглашение Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ в Киев в день встречи в Ялте премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ является угрожающей для национальных интересов Украины политтехнологией со стороны команды Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

По его мнению, совпадение во времени этих событий, а также одновременное обнародование письма В.ЮЩЕНКО к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ относительно проблем в газовой сфере дает основания «делать выводы, что команда ЮЩЕНКО сейчас снова имеет в приоритете игру против ТИМОШЕНКО».

Вместе с тем В.ФЕСЕНКО убежден, что сейчас руководителям Украинского государства в своих политических решениях, действиях и позициях следует руководствоваться общенациональными интересами. Политолог отметил, что «эта игра на контрасте, игра вопреки, уже наносит вред государственным национальным интересам Украины, в частности в газовой сфере».

«Я не знаю кто, как организовывал визит СААКАШВИЛИ. Здесь действительно есть формальные поводы: открытие нового помещения грузинского посольства – хотя можно было его открывать не сегодня. Есть, конечно, годовщина Помаранчевой революции, но она тоже не сегодня», - сказал эксперт.

В.ФЕСЕНКО также подчеркнул, что было бы дипломатично развести во времени эти два события – встречу Ю.ТИМОШЕНКО с В.ПУТИНЫМ и визит М.СААКАШВИЛИ в Киев.

«К сожалению, в том, что они совпали, есть элементы определенной политтехнологии, которые могут навредить Украине», - резюмировал В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе поездки в Ялту Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с премьер-министром России В.ПУТИНЫМ, после чего состоится пятое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством премьер-министров двух стран.

Также сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, который встречается с В.ЮЩЕНКО.