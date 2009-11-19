Янукович открестился от консультаций по «техническому» правительству

Председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что фракция ПР не проводила и не проводит консультации по созданию новой коалиции в парламенте и формированию «технического» правительства.

Как сообщает пресс-служба ПР, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями областных СМИ.

«Безусловно, мы по этому вопросу никаких переговоров не вели и не ведем. Мы не ставили перед собой цель сформировать какое-то правительство или менять власть», - подчеркнул, в частности, В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил, что фракция ПР не собиралась и не намерена создавать «в этом парламенте никаких коалиций».

По его словам, главным для «регионалов» является получение внятного ответа на вопрос: «Будет ли нынешний Кабинет министров выполнять законы?». В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Если не будет правительство выполнять законы, то пусть уходит».

Он также назвал «неправдой» заявления вице-спикера парламента Николая ТОМЕНКО о якобы совместных консультациях ПР и Секретариата Президента по созданию «технического» правительства.