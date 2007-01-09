Апелляционный суд Киева отменил приостановку увольнения Тарасюка

Апелляционный суд Киева отменил определение судьи Шевченковского районного суда столицы от 5 декабря 2006 года о приостановлении действия постановления Верховной Рады Украины об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады на это определение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

По данным пресс-службы, соответствующее решение было принято 4 января 2007 года коллегией судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда Киева, которая постановила вернуть соответствующее дело для рассмотрения Шевченковского суда.

Как сообщалось, 1 декабря 2006 года Верховная Рада приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании данного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве осуществить определенные действия.

5 декабря 2006 года определением судьи Шевченковского районного суда г. Киева по заявлению истца был обеспечен административный иск путем приостановления действия этого постановления Верховной Рады.

На данное определение представитель Верховной Рады Украины Анатолий СЕЛИВАНОВ подал апелляционную жалобу, в которой указал, что, вынося определение от 5 декабря 2006 года, судья допустил соответствующие нарушения норм процессуального права. Как отмечалось выше, апелляционная жалоба представителя Верховной Рады Украины была поддержана 4 января 2007 года определением коллегии судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда г. Киева, отметили в пресс-службе ВР.