Ющенко и Лукашенко договорились о встрече

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО договорились о проведении двухсторонней встречи во второй половине февраля 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы белорусского государства, такая договоренность достигнута сегодня в ходе телефонного разговора президентов Беларуси и Украины.

Главы государств считают, что сейчас необходимо провести серьезную подготовку к встрече с тем, чтобы выйти на подписание важных белорусско-украинских соглашений. Соответствующие поручения отданы министерствам иностранных дел обеих стран.

В пресс-службе также сообщили, что А.ЛУКАШЕНКО и В.ЮЩЕНКО обменялись мнениями по актуальной международной проблематике, обсудили ряд вопросов развития двустороннего белорусско-украинского сотрудничества, дали положительную оценку динамике торгово-экономических отношений между двумя странами.

Как отметили в пресс-службе, телефонный разговор между В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО состоялся по инициативе украинской стороны.