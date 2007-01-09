Милинкевич: Россия действует логично, Беларусь - неадекватно

Урегулированию нефтяного кризиса между Беларусью и Россией может способствовать только переговорный процесс.

Такое мнение УНИАН высказал лидер объединенных демократических сил Беларуси Александр МИЛИНКЕВИЧ.

«То, что сейчас происходит с прекращением поставок нефти, – это истерия, которая не должна иметь место в дипломатических отношениях. В Беларуси нет дипломатической школы и страна выпала из дипломатических отношений. Нельзя действовать методами шантажа и запугивания. Россия найдет способ возобновить поставки нефти», - сказал А.МИЛИНКЕВИЧ.

Лидер оппозиции считает, что введение со стороны Беларуси пошлины на российскую нефть в размере 45 долларов за одну тонну нефти является неадекватным ответом белорусской стороны на повышение цен на российский газ и введение со стороны России экспортной пошлины на поставку нефти в размере 180,7 долларов за одну тонну нети.

«Белорусская власть должна понимать, что Россия может диктовать цены, потому что она является производителем энергоресурсов. Но и Россия не должна использовать свои энергетические ресурсы для политического давления на Беларусь. Белорусская экономика оказалась неподготовленной к повышению цен на газ – она не модернизировалась. К тому же, у Беларуси нет альтернативных источников поставки нефти и газа», - добавил он.

Вместе с тем, А.МИЛИНКЕВИЧ подчеркнул, что Беларусь превратилась в офшорную зону для получения сверхприбыли. «Раньше Россия, учитывая союзные договоренности, не облагала экспортной пошлиной сырую нефть, а Беларусь перерабатывала сырье и продавала нефтепродукты, получая высокую прибыль. Поэтому логично, что Россия предложила делить эту прибыль», - пояснил лидер оппозиции.

Как сообщал УНИАН, Россия с 1 января 2007 года ввела экспортную пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл/т. В ответ концерн «Белнефтехим» уведомил российскую компанию «Транснефть» о введении с 1 января пошлины в размере 45 долларов за тонну нефти.

В то же время, в Министерстве экономического развития РФ считают, что введение Беларусью пошлин на транспортируемую через республику российскую нефть противоречат действующим двусторонним торгово-экономическим соглашениям.

В ночь с 7 на 8 января прекращены поставки нефти в Польшу и Германию, а позже – в Словакию и Чехию.