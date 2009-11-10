Ющенко рассказал, как Украина своим гриппом весь мир на уши поставила

И три года, и год назад статистические показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были выше, однако в этом году ажиотаж и паника искусственно созданы политическими мотивами. Об этом заявил Виктор Ющенко в Херсоне на совещании по вопросам неотложных мер по обеспечению региональной безопасности в условиях эпидемической ситуации, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению президента, «самый большой наш враг, когда мы говорим о сегодняшней ситуации, об эпидемии – политическое поведение, которое является абсолютно безответственным и направлено, скорее всего, на то, чтобы максимально использовать политическую карту в этом процессе». Ющенко добавил, что это делает поведение людей в целом нерациональным и не адекватным ситуации, осложняет борьбу с эпидемией, снижает эффективность медицинских шагов.

«Мне бы меньше всего хотелось, чтобы политик объяснял, как бороться с пандемическим гриппом», - подчеркнул Президент. Глава государства призвал предоставить максимально благоприятные возможности для врачей, в том числе для их публичных выступлений, возродить доверие к врачу, оказать поддержку со стороны государственной и местной власти.

Президент выразил также неудовлетворение отечественной статистикой, которая, по его мнению, не отображает адекватную картину заболеваемости, и также осложняет борьбу с эпидемией. «Статистика подает неадекватную ситуацию в Украине, неполная или искривленная статистика на уши поставила полУкраины и весь мир», - отметил Ющенко, добавив, что это создает много психологических проблем среди населения, которое должно знать правдивую информацию о распространении заболевания.

«Справились как справились», - так критически прокомментировал Президент ситуацию с преодолением первой волны гриппа. Он указал на ряд просчетов, которые существуют в правительственной политике относительно медицины. В частности на то, что эпидемическая вспышка гриппа в стране показала практически полную неготовность отечественной санитарно-эпидемиологической службы к возникновению масштабных инфекционных заболеваний.

По информации Президента, в целом по стране было сделано 1082 лабораторных исследования на предмет наличия вируса гриппа A/H1N1, что не может быть нормальным в ситуации, когда количество больных гриппом и ОРВИ превышает миллион.

Кроме того, Президент раскритиковал правительственную политику борьбы с гриппом. В первую очередь речь идет об отсутствии официального решения о проведении вакцинации против сезонного гриппа. Глава государства сообщил, что вчера, во время встречи с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете министров он поручил правительству, Министерству здравоохранения и Главному государственному санитарному врачу на протяжении суток определиться относительно проведения вакцинации. «Если страна не изменит отношения к такому мероприятию, как вакцинация – единственному способу предотвратить эпидемию гриппа, мы будем встречать вторую и третью волны с более тяжелыми последствиями», - убежден Президент.