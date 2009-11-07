Яценюк: в Украине создан «пещерный капитализм»

Кандидат в Президенты Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за радикальное изменение системы управления в государстве. Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, по его мнению, чтобы «вернуть государству ее естественные функции, необходима централизация власти». «Первое, что должен сделать новый Президент, – сокращение расходов на все государственное управление и централизацию государственной власти, поскольку это связанные вещи», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что в Украине создан «пещерный капитализм». «У нас государственная власть превратилась в большую семью. Кто выиграл выборы – затянули родственников, родителей, братьев, поэтому увеличилось количество чиновников, и государственная власть фактически превратилась в большую частную фирму», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Политик подчеркнул, что в Украине властвует кризис ценностей и кризис морали. «Мы выбрали новых богов: у нас человек, который не имеет денег – это не человек, потому что все покупается и продается»- прибавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, сегодня существует мораль, что «без денег ты просто не член общества». Он отметил, что такую мораль «мы должны искоренить».

А.ЯЦЕНЮК акцентировал на необходимости радикально изменить систему управления в государстве. «Сейчас идет борьба между персоналиями и лозунгами: за все доброе против всего плохого».

По его убеждению, «идет просто изменение личностей, но без радикального изменения системы управления ничего не произойдет». «Без радикального изменения политической системы, где членами парламента будут не водители, помощники, секретари, охранники и специалистки широкого профиля, а реальные профессиональные политики, будут открыты списки и ответственность перед людьми», - прибавил он.

А. ЯЦЕНЮК выступает за построение «реального государства, которое способно взять на себя функцию обеспечения человеку его потребностей». При этом он отметил, что приоритетами должны быть бюджетная медицина, где будет изменено управление системой здравооохранения, а также будут изменены подходы к системе финансирования.

Он считает еще одной приоритетной функцией государства образование. По его словам, к приоритетам также принадлежит и обеспечение деятельности правоохранительной системы, обеспечения законности и правопорядка.