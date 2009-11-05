Компартия сделала выбор между эпидемией и Великой Октябрьской

Коммунисты из-за эпидемии гриппа решили не проводить в Киеве массовые мероприятия в день 92-й годовщины Великой Октябрьской революции.

Об этом сообщается на официальном сайте Коммунистической партии Украины.

«В такой ситуации Коммунистическая партия Украины приняла решение не проводить в Киеве массовых манифестаций в ознаменование 92-й годовщины Великого Октября, ограничившись возложением цветов к памятникам революционной славы», - отмечают коммунисты.

Они подчеркивают, что впервые за восемнадцать лет сердце столицы – площадь Октябрьской Революции - не заполнится в этот день алыми флагами.

«Отменить массовые манифестации в столице заставило нас только одно - забота о здоровье людей, оставленных оранжевыми властителями один на один со смертельно опасной заморской заразой. Коммунисты никогда не уподобятся тем националистическим лицемерам, которые велеречиво разглагольствуют о неземной любви к народу Украины, а сами накануне неотвратимой эпидемии сгоняют на площади десятки тысяч своих сограждан исключительно для того, чтобы эффектно показать на телевизионных экранах старт собственной президентской кампании», - говорится в сообщении КПУ.