Тигипко: построение отношений с Минском на желании насолить Москве - ошибка

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает ошибкой Украины построение отношений с Минском «на желании насолить кому-то в Москве».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, комментируя сегодняшний визит в Украину Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, он сказал: «Для Украины Беларусь – очень важный партнер. Но было бы ошибкой строить отношения с Минском на желании насолить кому-то в Москве».

«Хорошо, что в Киеве не осталось любителей экспортировать оранжевую революцию соседям, – отметил С.ТИГИПКО. – Но плохо, что и новая украинская политика относительно Беларуси продиктована извне».

Он пояснил, что в последнее время Евросоюз и США реализуют новый проект по ослаблению влияния России на постсоветском пространестве – за счет отрыва от нее традиционных союзников и, в первую очередь, Беларуси. А.ЛУКАШЕНКО, отмечает С.ТИГИПКО, неожиданно легко простили отсутствие гражданских свобод в стране, репрессии против оппозиционеров и бесследное исчезновение некоторых из них, и даже вытеснение западных компаний из белорусской экономики.

В.ЮЩЕНКО, по мнению С.ТИГИПКО, «в этой игре отведена роль посредника в налаживании контактов с ЛУКАШЕНКО, с которым западные лидеры лично встречаться боятся из-за возможной критики со стороны правозащитников».

«Правда, что экономические и социально-гуманитарные вопросы были в повестке дня переговоров президентов. Однако лейтмотивом встречи стал разговор о проекте ЕС «Восточное партнерство» и других бонусах, которые Минск получит за торпедирование российских проектов на постсоветском пространстве. Зачем это ЛУКАШЕНКО – понятно. Он торгуется со всеми и пытается играть на противоречиях Москвы и Запада. Но польза от такой дружбы для Украины, по меньшей мере, сомнительная», – заявил С.ТИГИПКО.