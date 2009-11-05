Во Львовской области обстреляли машину активиста Партии регионов

4 ноября двое неизвестных неподалеку от райцентра Пустомыты Львовской области обстреляли автомобиль председателя Львовской областной молодежной организации Партии регионов Юрия БЕРЕЗОВСКОГО.

Как сообщил УНИАН Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ, он вместе с товарищем возвращался из Пустомыт во Львов, куда ездил по частным делам.

«Это случилось в 15.00. Примерно в трех километрах от Пустомыт мы сделали остановку и вышли из машины. Именно в этот момент прозвучали выстрелы. Пули, к счастью, попали только в машину», - рассказал Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он отметил, что успел увидеть лишь, как двое неизвестных заскочили в автомобиль «Дэо-Ланос» серебристого цвета и на большой скорости скрылись с места происшествия.

«Я не знаю, с чем это может быть связано. Мы сразу вызвали работников милиции, они ведут расследование», - отметил Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ.

В пресс-службе облорганизации Партии регионов сообщили, что никаких заявлений по этому поводу пока не будет.

«Пуля попала в одну из задних дверц автомобиля. Чудом она не зацепила бензобак, тогда бы трагедии не избежать. Сейчас ведется следствие, работники милиции устанавливают автомобиль «Дэо-Ланос» (на нем даже не было номерных знаков), на котором скрылись нападающие, проводятся мероприятия по установлению лиц злоумышленников», - отмечается в сообщении пресс-центра.

Правоохранительные органы пока не комментируют инцидент.