Тимошенко: никакой экзотики, это - грипп, грипп специальной мутации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не использовать эпидемию гриппа для провокации паники среди населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Нам нельзя допустить абсолютно никаких панических проявлений, потому что за последние дни началось распространение, в том числе и через средства массовой информации, в том числе и людьми, которые находятся у власти, такой информации, которая абсолютно не отвечает действительности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что сейчас речь идет исключительно о заболевании гриппом, вызванным модифицированным вирусом.

«Я хочу, чтобы мы абсолютно точно донесли до всех людей, что это - грипп, грипп специальной мутации, который носит название «калифорнийский грипп». Все. Нет никакой «легочной чумы», нет никаких других экзотических вещей. Это - грипп, который протекает сложно», - объяснила она.

«Любая паника должна быть отставлена в сторону. Только профессиональная работа, только четкие и конкретные действия», - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения подтвердило 33 случая смерти от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, начиная с 19 октября, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

По состоянию на 9.00 30 октября количество больных составляет 81 тыс., из них 33,5 тыс. - дети. Госпитализировано 2 тыс. 341 чел., из них 1 тыс. 100 детей.

Минздрав объявил в Украине эпидемию гриппа A/H1N1.

Кабмин ввел карантин в 9 областях в связи с эпидемией гриппа А/H1N1, ввел запрет на проведение массовых мероприятий и продлил каникулы в учебных заведениях на 3 недели.