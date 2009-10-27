Кравчук понял, в качестве кого и зачем Ющенко идет на выборы
Экс-президент напустился на действующего
Бывший президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО идет на президентские выборы как технический кандидат лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.КРАВЧУКА, он сказал сегодня на брифинге.
“Задача ЮЩЕНКО в президентской кампании 2009 – это чернить Юлию ТИМОШЕНКО”, – сказал Л.КРАВЧУК.
Он отметил, что В.ЮЩЕНКО “начал свою предвыборную кампанию „странно”: будучи действующим Президентом, принялся обвинять в недостатках всех и каждого вокруг, забывая о собственной ответственности”.
“Я смотрю на его риторику, и то, как он стартовал в кампании, и хочу сказать, что ЮЩЕНКО, как это ни грустно, превратился в помощника ЯНУКОВИЧА, фактически он превратился в технического кандидата. Как я себе вижу из его деятельности – его задача чернить Юлию ТИМОШЕНКО ежедневно, и таким образом не дать возможности ей победить”, - считает Л.КРАВЧУК.
Он отметил, что собрал пресс-конференцию, “чтобы защитить конституционную должность Президента – ведь благодаря действиям и речам ЮЩЕНКО статус Президента снижается к нулю”. “Он не унижает кого-то – он унижает должность, статус Президента – мне обидно, что по речам и культуре он превратился в технического кандидата ЯНУКОВИЧА – он думает и действует так же”, - сказал Л.КРАВЧУК и добавил: „Я вижу, что создается настоящий фронт технических кандидатов для борьбы против ТИМОШЕНКО”.