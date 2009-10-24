Янукович считает авантюрой модернизацию ГТС без России
По следам "Брюссельской декларации"
Лидер Партии регионов Виктор Янукович называет авантюрой решение Украины модернизировать свою газотранспортную систему за счет европейских инвестиций без участия России, об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".
Украина 23 марта 2009 г. подписала по итогам международной конференции в Брюсселе совместную с Евросоюзом декларацию о модернизации газотранспортной системы, вызвав ряд демаршей со стороны Москвы. Позже Украина и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.
"Нельзя принимать такие авантюрные решения", - сказал Янукович.
По его словам, это решение ухудшило отношения с Россией.
"Отношения с Россией нужно выстраивать на других принципах. Не таких, как они выстаиваются в последние пять лет", - цитирует кандидата в Президенты РИА "Новости".