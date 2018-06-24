Газовая декларация Украины и ЕС: укрощение «старшего брата»

«Россия как поставщик газа, безусловно будет участником модернизации и реконструкции украинской ГТС» - заявила сегодня Юлия Тимошенко. Чтобы сохранить принципиальные положения декларации, украинской власти понадобятся не только незаурядные дипломатические способности и политическая воля, но и последовательная поддержка Запада. Иначе реализация важного документа, который свидетельствует о намерениях ограничить влияние РФ на энергетический рынок Украины, а в перспективе – и Евросоюза, будет продвигаться с большими трудностями.

Россия изо всех сил давит на Украину, требуя пересмотра брюссельской декларации. Самые серьезные угрозы - финансовые санкции и взыскание газовых долгов, что, по мнению экс-спикера Арсения Яценюка, можетт спровоцировать «начало дефолта». Владимир Путин на днях напомнил, что «Нафтогаз Украины» в соответствии с газовыми соглашениями 2009 года подпадает под систему штрафов, поскольку не выбрал запланированные за первый квартал объемы газа. Российское правительство через СМИ намекает также на возможное взыскание с Украины через международный арбитраж 3 млрд. долларов – рыночной стоимости 11 млрд. кубометров газа, которые принадлежали «РосУкрЭнерго» и были переданы в собственность НАК «Нафтогаз Украины». Яценюк высказал предположение, что газовый «долг, который возникнет», будет равняться сумме кредита, который РФ предложила Украине, – около 5 млрд. долларов. Как заявил УНИАН Ярослав Жалило, заведующий сектором экономики Института стратегических исследований при Президенте Украины, «если даже Россия применит механизмы для провокации в Украине дефолта, очевидно, на уровне ЕС будет найден механизм, которой позволит перекредитоваться, избежав такого сценария».

В то же время, эксперты в сфере ТЭК называют угрозу «газового» дефолта «запугиванием», сомневаясь в его вероятности. «Украина не имеет никаких газовых долгов перед РФ» - заявил в комментарии УНИАН Иван Дияк, советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», член Киевского международного энергетического клуба «Q-club”. По его словам, «хоть Украина, согласно газовых соглашений, и должна платить взыскание за то, что в 1 квартале выбрала вместо 5 - 2,5 млрд кубометров газа, однако руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» договорились не применять санкции». Если «Россия нарушит эту договоренность, Украина вынуждена будет предъявить ей претензии в связи с уменьшением объемов транзита в ЕС на 11 млрд. кубометров газа за первый квартал» -- заявил Дияк. Что касается взыскания с Украины 3 млрд. за 11 млрд кубометров газа «РосУкрЭнерго», то «Украина авансом проплатила 1,7 млрд. долларов», напомнил эксперт. «Если российская сторона пойдет путем конфликта, а не дальнейших договоренностей с Украиной, то международное сообщество расценит это как политическое давление, поскольку совладельцем 50% акций «РосУкрЭнерго» является «Газпром», заявил Дияк. По его мнению, «это не будет способствовать улучшению международного авторитета РФ».

Что же не нравится России в брюссельской декларации? «Формат конференции и подписанный документ имели политические мотивы» - привлечение Украины в юридическое пространство ЕС в сфере энергетики - озвучил позицию Кремля министр энергетики РФ Сергей Шматко. Россия также не хочет отказываться от мечты завладеть украинской газотранспортной системой. Российский премьер Владимир Путин оценил намерения ЕС единолично предоставить кредитные ресурсы, как попытку «воспользоваться кризисными явлениями в экономике, чтобы отобрать у Украины ее ГТС». «Очевидно, в России были завышенные ожидания относительно участия в реконструкции украинской газотранспортной системы - как минимум – желание получить над ней контроль» - заявил в комментарии УНИАН Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club”. По его мнению, «если бы РФ хотели избавиться от головной боли относительно надежности эксплуатации украинской ГТС, их реакция на декларацию была бы другой».

Министерство энергетики РФ угрожает, что брюссельская декларация приведет к «необходимости массового пересмотра» «долгосрочных контрактов по снабжению газом» Украины. Например, декларация предлагает согласовывать подходы Украины и ЕС к изменению принципов транзита газа, а «это уже напрямую касается интересов России и «Газпрома». Россия считает также нарушением «газовых» российско-украинских соглашений допуск к украинским подземным хранилищам новых посредников, а также смену операторов, которые будут заниматься транзитом газа. Вместо НАК «Нафтогаз Украины», с которым подписал газовое соглашение «Газпром», появится «Укртрансгаз», а может и другие независимые операторы ГТС. Россию также возмущает, что брюссельская декларация предусматривает расширение пропускной способности ГТС Украины на 60 млрд. кубометров газа в год, что ставит под сомнение целесообразность строительства обводных российских газопроводов - «Южного» и «Северного потоков».

«Для пересмотра газовых соглашений нет причин, поскольку их изменение возможно с обоюдного согласия» - отметил Дияк. Он напомнил, что отделение «Укртрансгаза» от НАК «Нафтогаз Украины» уже произошло, причем по рекомендации Европы - это дочернее предприятие Нафтогаза со своим балансом». Эксперты считают, что РФ вынуждена будет согласиться и с другими положениями декларации, которые в настоящее время ставит под сомнение, поскольку они базируются на рыночных принципах организации, а также нормах международного права. Это касается и доступа к подземным хранилищам новых посредников, и к трубе - новых операторов. По мнению Тодийчука, выполнять брюссельскую декларацию в части реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» будет мешать «не столько Россия, сколько собственные украинские проблемы». Например, «тяжело будет освободить «Укртрансгаз» от хвоста финансовых обязательств, которые накопились в непрозрачной системе «Нафтогаза Украины». По мнению Тодийчука, проблема общего оздоровления НАК «Нафтогаз» будет упираться в «группы по интересам, которые подпитываются за счет непрозрачных финансовых потоков».

В то же время, «без согласия России некорректно было вносить в декларацию пункт об увеличении мощности ГТС Украины на 60 млрд. кубометров, поскольку без поддержки российской стороны это строительство не имеет смысла» - считает Тодийчук. «России незачем обижаться - ЕС после нынешнего газового кризиса не будет поддерживать строительство обходных газопроводов, поскольку россияне используют свой энергетический ресурс как политическое оружие» - констатировал Дияк. Он также напомнил, что «во время финансового кризиса ЕС ни при каких условиях не даст на газопроводы более $30 млрд. долларов». В то же время, эксперты считают, что Россию следует приобщить к реконструкции ГТС Украины, чтобы снять лишнее политическое напряжение вокруг декларации. Российское участие может иметь форму вложения средств в строительство дополнительных трубопроводов на территории Украины с последующим увеличением объемов прокачки газа. Не исключено также и вложение российских инвестиций в реконструкцию магистральной ГТС, однако при условии, что Россия не сможет претендовать на право собственности или контроль в любой форме над этой системой. В брюссельской декларации зафиксирован отказ от таких прав со стороны ЕС.

Сегодня очевидно, что брюссельская декларация – удар по российской энергетической стратегии до 2020 года, в соответствии с которой политическое влияние России должно было подпитываться ее энергетическими ресурсами. Добиться отмены декларации Россия вряд ли сможет - ее подписали такие авторитеты как Европейский банк, ЕБРР, Всемирный банк, Европейская комиссия. Поскольку политика запугивания – вроде газового кризиса начала 2009 года - доказала свою неэффективность, то российским политикам придется искать другие пути построения своих отношений с Украиной и ЕС. Хотя, не исключено, что «старший брат» еще раз попробует воспользоваться старым привычным сценарием.

Светлана Степаненко