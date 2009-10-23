Зварич: ради смены лидера фракции НУ-НС собралась «разношерстная компания»

Путем смены руководителя фракции НУ-НС Президент Украины и Партия регионов пытаются развалить коалицию, заявляет представитель фракции НУ-НС Роман ЗВАРЫЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции НУ-НС, по его словам, очередная информационная волна вокруг попыток сменить главы фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Николая МАРТЫНЕНКО закончилась ничем.

«Для смены главы фракции сформировалась разношерстная компания. По различным причинам свои усилия объединили Президент и лояльные к нему депутаты, Партия регионов (через нескольких депутатов, которых контролирует бывшее высокопоставленное должностное лицо Банковой) и даже некоторые внепарламентские бизнесмены, обиженные на правительство», - отметил Р.ЗВАРЫЧ.

«Использовался самый разнообразный инструментарий - от давления до обещаний должностей обиженным депутатам и предложений материальных искушений со многими нулями. Для того, чтобы привлечь голоса, начала вбрасываться информация о вроде бы собранном большинстве – мол, спешите присоединиться. Смена руководителя фракции НУ-НС должна была бы привести к ее выходу из коалиции. И это – главная цель этого проекта», - подчеркнул Р.ЗВАРЫЧ.

«Удивительным образом перекликаются между собой заявление депутата НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО о якобы собранных голосах за смену главы фракции и заявление одного из лидеров Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА о том, что в случае такой смены НУ-НС может выйти из состава коалиции и будет создано новое парламентское большинство», - отметил Р.ЗВАРЫЧ.

Он подчеркнул, что для смены главы фракции необходимо провести ее заседание, личное голосование минимум 37-ми депутатов и соответственно оформить протокол. «Несмотря на все обещания и анонсы, этого сделано не было. И это подтверждает нежелание депутатов фракции принимать участие в этой политической авантюре», - сказал депутат.