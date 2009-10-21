Литвин расплакался перед съездом, который назвал его кандидатом
14:11, 21 октября 2009Политика
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...единогласно
Съезд Народной партии выдвинул лидера этой политической силы, председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА кандидатом в Президенты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве проходит XI съезд Народной партии, делегаты которого единогласно приняли решение о выдвижении В.ЛИТВИНА кандидатом в Президенты.
По наблюдениям журналистов, на глазах В.ЛИТВИНА, перед его выступлением как кандидата на пост главы государства, появились слезы.
В работе съезда принимают участие около 10 тысяч делегатов и приглашенных гостей, которые представляют все регионы Украины.
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