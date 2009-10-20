БЮТ просит Ющенко не подписывать закон о повышении соцстандартов
13:57, 20 октября 2009Политика
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Позицию озвучил Кириленко
БЮТ обращается к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой не подписывать закон о повышении социальных стандартов, который был принят сегодня в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
«Мы обращаемся к Президенту, чтобы он внимательно и Секретариат изучил предложения правительства к этому законопроекту и не подписывал его», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
При этом он в который раз напомнил, что данный закон в случае вступления в силу может привести к инфляции, девальвации гривни, или придется свернуть финансирование ряда отраслевых программ развития.
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