БЮТ просит Ющенко не подписывать закон о повышении соцстандартов

БЮТ обращается к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой не подписывать закон о повышении социальных стандартов, который был принят сегодня в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы обращаемся к Президенту, чтобы он внимательно и Секретариат изучил предложения правительства к этому законопроекту и не подписывал его», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он в который раз напомнил, что данный закон в случае вступления в силу может привести к инфляции, девальвации гривни, или придется свернуть финансирование ряда отраслевых программ развития.