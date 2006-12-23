Ющенко, Азаров, Табачник, Мартынюк приняли участие в молебне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в молебне по случаю окончания 2006 года на Владимирской горке возле памятника крестителю Руси Владимиру.

Как передает корреспондент УНИАН, в молебне также принимают участие первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, другие члены правительства, первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, председатель СНБО Виталий ГАЙДУК, председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и другие высокопоставленные должностные лица.

Службу проводит предстоятель УПЦ МП Митрополит Владимир в сослужении с епископатом УПЦ.

В начале молебна Митрополит Владимир отметил, что уже стало доброй традицией в конце года собираться на святом месте у ног крестителя Руси и приносить благодарность Богу за уходящий год. А также попросить благословения на будущий год, чтобы он был счастлив для страны, для народа.

«Чтобы Бог всегда был с Украиной», - добавил Владимир.