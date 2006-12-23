ЦИК: что теперь делать с антинатовским референдумом

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ провел расширенное совещание с участием членов Комиссии и руководителей структурных подразделений Секретариата Комиссии по подготовке к заседанию, на котором будет рассмотрен вопрос о Всеукраинском референдуме относительно членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) и участия государства в Едином экономическом пространстве (ЕЭП).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Во время совещания члены комиссии – кураторы соответствующих регионов – информировали председателя ЦИК и участников совещания о состоянии дел относительно проверки подписей в разрезе областей. По ходу рассмотрения соответствующих материалов была предварительно проанализирована возможность проведения в ближайшее время заседания, посвященного решению судьбы упомянутого референдума.

Кроме того, как стало известно после завершения этого мероприятия, в адрес Центральной избирательной комиссии поступило обращение заместителя председателя СДПУ(о), председателя исполкома СДПУ(о) Юрия ЗАДОРОЖНОГО и приложенные к нему материалы. Из них стало известно, что на хранении Корецкого районного совета Ривненской области находится 118 подписных листов Всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления Украины в НАТО и сотрудничестве в рамках ЕЭП, в которых содержится 2360 подписей граждан.

В связи с тем, что предварительной проверкой Центральной избирательной комиссии было установлено отсутствие на хранении в Корецком райсовете подписных листов, указанная информация требует дополнительной основательной проверки. С этой целью председатель ЦИК отдал распоряжение о командировке сотрудников Секретариата ЦИК с целью проведения дополнительной проверки непосредственно на месте.

На совещании была еще раз отмечена необходимость более обстоятельного подхода ко всем имеющимся материалам, которые есть в распоряжении Центральной избирательной комиссии относительно Всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления Украины в НАТО и сотрудничества в рамках ЕЭП.

Справка УНИАН. СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.