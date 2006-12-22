Ющенко разложил все по полочкам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что между Украиной и Россией не должно остаться проблемных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что между нашими странами существуют сложные, а порой и проблемные вопросы.

«Однако я уверен, что между нашими странами не может быть никаких неразрешенных проблем», - сказал он, добавив, что при наличии доброй воли стороны смогут найти взаимоприемлемые решения.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что среди целей на ближайшие два года (2007, 2008 годы) он хотел бы назвать ключевые вопросы, на которых они с Владимиром ПУТИНЫМ уже остановились в ходе двухсторонней встречи.

В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что было бы важным определить как одну из ключевых тем сотрудничества в 2007 году – урегулирование вопросов, связанны с границей.

Ко второму блоку В.ЮЩЕНКО отнес вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. По его словам, особенно это касается решения земельных вопросов, недвижимости, радиочастот, навигации.

Отдельный блок Президенты Украины и России предлагают сформировать из вопросов экономического сотрудничества.

По словам В.ЮЩЕНКО, к этому блоку относится сотрудничество в сфере авиации, топливно-энергетического комплекса, гуманитарной сфере, международное сотрудничество и так далее.

«Особый интерес вызывает гармонизация транспортно-тарифной политики, реализация совместных проектов в сферах высоких технологий», – подчеркнул Президент Украины.

Он высказался за формирование четкого плана действий - своеобразной «дорожной карты» на 2007-2008 годы, где будут четко определены конкретные вопросы сотрудничества.