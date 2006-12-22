Ющенко четко дал понять, чего он хочет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Верховной Рады пересмотреть уровень прожиточного минимума и минимальной пенсии на 2007 год.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО настаивает, что соответствие минимальной пенсии прожиточному минимуму – «это главная ответственность власти перед социально незащищенными слоями населения».

Президент отмечает, что это его ключевое и главное требование к подписанию Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента.

21 декабря после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявил, что применит вето к закону о госбюджете-2007, если в нем не будет учтена позиция об установлении минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума.