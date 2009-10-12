Ющенко не подпишет изменения к бюджету-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год, и предлагает парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом идет речь в письме главы государства к Верховной Раде.

В документе В.ЮЩЕНКО напоминает, что 6 октября Верховная Рада приняла постановление, пунктом первым которого ему предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст данного документа за подписью Президента.

В этой связи глава государства заметил, что данный закон был возвращен в парламент для повторного рассмотрения, поскольку во время рассмотрения 21 августа 2009 года претерпел определенные изменения.

Президент напоминает, что, согласно решению Конституционного Суда от 7.07.98, если Верховная Рада, отклонив или полностью учтя предложения главы государства, по своей инициативе вносит в закон дополнительные изменения, не предусмотренные предложениями Президента, то измененный таким образом закон подпадает под действие ч. 2 ст. 94 Конституции. Речь идет, собственно, о том, что Президент имеет право возвратить такой закон для нового рассмотрения парламентом со своими мотивированными и сформулированными предложениями – или подписать его, принять к выполнению и официально обнародовать.

Кроме того, на неизменности текста закона в случае отклонения всех предложений Президента указано также в решении КС от 7.07.09 (дело о конституционно установленной процедуре вступления в силу закона), напомнил В.ЮЩЕНКО.

“Собственно, учитывая изложенное и руководствуясь ч. 2 ст. 94 Конституции, Президент и возвратил закон о внесении изменений в госбюджет-2009 в Верховную Раду для повторного рассмотрения”, - говорится в письме.

При этом В.ЮЩЕНКО заметил, согласно вышеупомянутому решению КС от 7.07.98, примененное Президентом в отношении принятого закона вето имеет своим юридическим последствием отмену последних результатов голосования за данный документ и открытие процедуры его повторного рассмотрения в Верховной Раде, которая, со своей стороны, имеет право учитывать или не учитывать предложения главы государства и принять закон снова.

Согласно нормам ч. 4 ст. 94 Конституции, Президент обязан подписать закон и официально обнародовать его, если во время повторного рассмотрения он снова принят не менее чем двумя третями голосов ВР. Вместе с тем, отмечает в письме В.ЮЩЕНКО, закон, о котором идет речь, повторно парламентом не рассматривался, не принимался и был направлен главе государства постановлением Верховной Рады.

«Учитывая изложенное, не могу подписать закон от 21 августа 2009 года № 1608-VІ «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», и предлагаю парламенту в соответствии с Конституцией повторно рассмотреть его вместе с предложениями Президента”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время, отмечается в письме к Верховной Раде, в случае опубликования данного закона вопреки установленной Конституцией процедуре рассмотрения, принятия и вступления им в силу, Президент вынужден будет обжаловать его в Конституционном Суде.

Как сообщал УНИАН, законом “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины” устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.