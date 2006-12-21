ВР приняла Закон о Кабинете Министров Украины

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Кабинете Министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 247 народных депутатов из 325 депутатов, присутствующих в зале.

Этот закон определяет организацию, полномочия и порядок деятельности правительства.

Согласно документу, Кабмин является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтрольно и подотчетно ВР в рамках, предусмотренных Конституцией.

В законе выписаны основные задачи Кабмина.

Согласно документу, не допускается неправомерное вмешательство каких-либо органов, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан в решение вопросов, относящихся к компетенции Кабмина.

Отмечается, что принятие правительством актов, содержащих информацию с ограниченным доступом, возможно только в случаях, определенных законом, в связи с обеспечением национальной безопасности и обороны. Все решения правительства должны обнародоваться, кроме актов, содержащих информацию с ограниченным доступом.

В законе также предусмотрено, что правительство утверждает регламент Кабинета Министров, который определяет порядок организации деятельности правительства.

В соответствии с документом, должности членов правительства относятся к политическим, и на них не распространяется законодательство о государственной службе и трудовом законодательстве.

В законе определено, что членами Кабмина могут быть граждане Украины, имеющие право голоса, высшее образование и владеющие государственным языком. Не могут быть назначены на должности членов правительства лица, имеющие судимость, не погашенную и не снятую в установленном законом порядке. Члены правительства не имеют права совмещать свою работу (кроме преподавательской, научной и творческой во внерабочее время) с другой работой, в частности, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, что имеет целью получения прибыли.

Если на рассмотрение ВР выносится представление относительно назначения членом правительства лица, являющегося народным депутатом, то к представлению прилагается личное заявление народного депутата о досрочном сложении им депутатских полномочий в случае назначения на должность члена Кабмина.

В законе определено, что премьер-министр Украины назначается на должность ВР по представлению Президента Украины. Президент вносит это представление в ВР по предложению коалиции депутатских фракций в срок не позже чем на 15-й день после поступления такого предложения. Кроме того, в законе предусмотрено, что в случае невнесения Президентом Украины в этот срок кандидатуры, ее вносит в парламент коалиция депутатских фракций.

Голосование по премьеру проводится в поименном режиме в парламенте и решение принимается большинством от конституционного состава Верховной Рады (не менее чем 226 голосов - УНИАН).

Члены Кабмина, кроме министра обороны и министра иностранных дел, назначаются ВР по представлению премьер-министра. Министр обороны и министр иностранных дел назначаются ВР по представлению Президента, «которое вносится не позже чем на 15-й день после получения предложения коалиции депутатских фракций в ВР относительно кандидатуры на должность премьер-министра».

В случае, если Президент не внес в этот срок указанные кандидатуры, то тогда представление о назначении на эти должности вносит коалиция депутатских фракций.

Представления премьер-министра Украины, Президента Украины или коалиции депутатских фракций о назначении на должность членов правительства во время его формирования могут вноситься как списком, так и отдельно по каждому члену Кабмина.

В случае отклонения парламентом кандидатуры на должность члена правительства в семидневный срок вносится представление кандидатуры на указанную должность.

Кабмин не позже чем в 30-дневной срок после обретения полномочий подает на рассмотрение ВР программу деятельности Кабмина. ВР должна ее одобрить не менее чем 226 голосами.

В законе выписано прекращение полномочий правительства.

Принятие ВР решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава правительства.

Также в законе определена компетенция Кабинета Министров, его полномочия. Законом определено, что правительство назначает и освобождает от должности по представлению премьер-министра – руководителей центральных органов исполнительной власти, а также членов коллегиальных центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав правительства. Также Кабмин по представлению премьера, в соответствии с предложениями министров, назначает первых заместителей и заместителей министра.

Кроме того, в законе предусмотрено, что акты Президента о назначении и увольнении глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел Украины.

Также подписью премьер-министра и министра юстиции скрепляются акты Президента об образовании судов. В законе определена процедура и сроки скрепления этих актов.

В законе определено, что должностные лица аппарата СНБО, Секретариата Президента, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, которые образуются Президентом Украины, не имеют права давать поручения правительству, его членам и вмешиваться в их деятельность.

В Заключительных положениях закона предусмотрено, что он вступит в силу со дня опубликования.