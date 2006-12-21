Янукович: нормальным людям выборы не нужны

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что некоторые политические силы стремятся к дестабилизации внутренней политической ситуации и предпринимают попытку искусственного создания условий для организации досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, открывая первое заседание Совета развития регионов.

Премьер-министр подчеркнул, что речь идет о разных выборах (парламентских и президентских – УНИАН). «Кому они (выборы - УНИАН) нужны? Нормальным людям – не нужны, они уже всем надоели», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ не стал квалифицировать эти действия политических сил, возложив ответственность на их совесть. «Деструктив не имеет перспективы», - подчеркнул он.

Премьер-министр убежден, что в Украине «наконец наступила эра ответственной политики, и власть заинтересована в повышении уровня благосостояния народа». «Власть несет солидарную ответственность. Такая модель управления государством является наиболее эффективной и перспективной», - добавил он.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, на протяжении 15 лет независимости Украины власти не хватало эффективности. «И неэффективность нарастала с каждым днем», - считает он.