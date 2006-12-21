Ющенко и Путин подпишут 5 документов

По итогам заседания комиссии Ющенко-Путин будет подписано соглашение о пунктах пересечения украинско-российской границы и соглашение о реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

Она напомнила, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром и другими министрами по поводу подготовки завтрашнего заседания украинской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

И.ВАННИКОВА сказала, что детали этой встречи журналисты узнают завтра по результатам подписанных соглашений.

В то же время она сообщила, что завтра планируется подписать соглашение между правительствами Украины и России о внесении изменений и дополнений к соглашению между Кабинетом Министров и правительством Российской Федерации о пунктах пересечения межгосударственной границы между Украиной и Россией от 8 февраля 1995 года; соглашение между правительствами Украины и России о реадмиссии; соглашение между двумя правительствами о взаимной охране интеллектуальной собственности, полученной в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества; соглашение в виде обмена нотами о внесении изменений в соглашение о безвизовых поездках для граждан от 1997 года, а также соглашение между министерствами культуры двух стран.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, в составе российской делегации - Президент РФ Владимир ПУТИН, секретарь Совета безопасности Игорь ИВАНОВ, министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, министр юстиции Владимир УСТИНОВ, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, министр культуры Александр СОКОЛОВ и другие.

Также она сообщила, что совместную пресс-конференцию президентов будет транслировать Первый национальный телеканал.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская часть Украинско-Российской межгосударственной комиссии обсудила повестку дня завтрашнего заседания комиссии.

В заседании приняли участие Президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, первый заместитель министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ. Они обсудили подготовку заседания комиссии Ющенко-Путин, которое состоится в пятницу, 22 декабря.

Также речь шла о повестке дня завтрашнего заседания, а именно: итоги работы структурных органов Украинско-Российской межгосударственной комиссии в 2006 году и подготовка Плана первоочередных мер в двусторонних отношениях между Украиной и Россией на 2007-2008 годы; актуальные вопросы украинско-российских взаимоотношений; проведение второго заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.