Шуфрич вставил свои пять копеек

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ не понимает, почему Президент Виктор ЮЩЕНКО применяет вето к государственному бюджету на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Когда соотношение минимальной заработной платы и прожиточного минимума работающих было 73%, то Виктор ЮЩЕНКО вето не применил, а когда это соотношение стало 83% с перспективой 90%, В.ЮЩЕНКО применяет вето, - отметил Н.ШУФРИЧ.

Он сказал, что социально-экономическая политика, которая стимулирует «включение печатания денег-фантиков», недопустима для правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам Н.ШУФРИЧА, еще в 2004 году правительство В.ЯНУКОВИЧА базировалось на том, что могло учесть, насколько можно поднять зарплату и пенсию так, чтобы это не спровоцировало инфляцию.

Н.ШУФРИЧ отметил, что бюджет 2005 и 2006 гг. это соотношение не учитывал, и поэтому, несмотря на незначительное повышение заработной платы, произошло стремительное повышение цен.

Министр отметил, что правительство не допустит, чтобы ради популистских идей были спровоцированы инфляционные процессы, за которые отвечать правительству.