Кушнарев наехал на Ющенко и его Секретариат

Один из руководителей фракции Партии регионов Евгений Кушнарев заявляет, что Секретариат Президента по согласованию с главой государства Виктором ЮЩЕНКО сделал все, чтобы сорвать плановое мероприятие Кабинета Министров – проведение первого заседания Совета развития регионов.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

По словам Е.КУШНАРЕВА, внезапное проведение совещания у Президента с участием премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА «фактически является еще одним подтверждением, что Президент и его окружение сознательно взяли курс на углубление противоречий и разрастание конфликта с антикризисной коалицией и коалиционным правительством».

«Конечной целью этого, на мой взгляд, является создание ситуации в стране, которая позволила бы подойти к отмене политической реформы», - убежден народный депутат.

На вопрос, не является ли со стороны премьер-министра решение о создании Совета развития регионов дополнительным аргументом в диалоге с Президентом о поддержке правительственного бюджета регионами и первым шагом к конфронтации, Е.КУШНАРЕВ ответил: «Ничего подобного. В соответствии с Конституцией Кабмин несет полную ответственность в стране за социально-экономическое развитие государства в целом и регионов в отдельности. Инструментом проведения социально-экономической политики являются главы областных и районных государственных администраций, а также мэры городов в пределах делегированных им государством полномочий. И Кабинет Министров имеет право создавать совещательный орган, на котором открыто и публично будут обсуждаться интересующие вопросы».

Представитель Партии регионов сообщил, что одним из вопросов, который планировалось обсудить на заседании Совета развития регионов, был: как жить в стране, если не будет принят бюджет».

В Секретариате Кабинета Министров агентству УНИАН предоставили копию телефонограммы Секретариата Президента, в которой премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ приглашался на совещание с участием Президента В.ЮЩЕНКО. Согласно выходным данным, телефонограмма была отправлена 20 декабря в 19.35 и подписана главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ, в то время как правительство 19 декабря направило в регионы приглашения принять участие в первом заседании Совета развития регионов.

Как планировалось, заседание Совета развития регионов должно было начаться в 14.00, но до сих пор заседание не открылось. Предполагается, что в нем примут участие премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, первый-вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер Владимир РЫБАК, председатели областных и районных государственных администраций, а также мэры городов.